HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de çocuklara köy meydanında şeker dağıtma geleneği yeniden yaşatıldı haberi

Çanakkale’de çocuklara köy meydanında şeker dağıtma geleneği yeniden yaşatıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyünde bir asırdan bu yana sürdürülen köy meydanında çocuklara şeker dağıtma geleneği bu sene de gerçekleştirildi.Köy halkı, bayram namazının ardından çocuklara şeker dağıtma geleneği için kö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de çocuklara köy meydanında şeker dağıtma geleneği yeniden yaşatıldı haberi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyünde bir asırdan bu yana sürdürülen köy meydanında çocuklara şeker dağıtma geleneği bu sene de gerçekleştirildi.

Köy halkı, bayram namazının ardından çocuklara şeker dağıtma geleneği için köy meydanında bir araya geldi.

Büyükler, ellerindeki poşetlerde bulunan bayram şekerlerini kendilerini bekleyen çocuklara dağıttı. Köy imam hatibi Yaşar Yavuz'un duası ile köydeki bayramlaşma sona erdi.

Köy muhtarı Feyzullah Mercan, Sazak köyündeki çocukların bayramlaşmak için evleri tek tek ziyaret etmediğini, bir asırdır sürdürdükleri gelenek kapsamında köy meydanında büyüklerin çocuklara şeker dağıttığını, çocukların da bu gelenekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlgili Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir’de partisinin bayramlaşmasında konuştu: haberi
Yerel
30 Mart 2025, 14:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir’de partisinin bayramlaşmasında konuştu: haberi

İstanbul’da kara yolunda tehlikeli hareketler yapan motosikletliye para cezası haberi
Yerel
30 Mart 2025, 13:44

İstanbul’da kara yolunda tehlikeli hareketler yapan motosikletliye para cezası haberi

İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı haberi
Yerel
30 Mart 2025, 12:14

İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı haberi

Edirnekapı Şehitliği’nde bayram yoğunluğu yaşandı haberi
Yerel
30 Mart 2025, 12:04

Edirnekapı Şehitliği’nde bayram yoğunluğu yaşandı haberi

Edirne’de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu haberi
Yerel
30 Mart 2025, 11:50

Edirne’de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu haberi

Çanakkale’de kayıp lise öğrencisinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi
Yerel
30 Mart 2025, 11:44

Çanakkale’de kayıp lise öğrencisinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi

Sıfır Atık Hareketi’yle “daha yaşanabilir bir dünya” hedefleniyor haberi Sıfır Atık Hareketi’yle “daha yaşanabilir bir dünya” hedefleniyor haberi “Mavi Vatan”ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında haberi “Mavi Vatan”ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında haberi