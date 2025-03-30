Çanakkale’de çocuklara köy meydanında şeker dağıtma geleneği yeniden yaşatıldı haberi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyünde bir asırdan bu yana sürdürülen köy meydanında çocuklara şeker dağıtma geleneği bu sene de gerçekleştirildi.

Köy halkı, bayram namazının ardından çocuklara şeker dağıtma geleneği için köy meydanında bir araya geldi.

Büyükler, ellerindeki poşetlerde bulunan bayram şekerlerini kendilerini bekleyen çocuklara dağıttı. Köy imam hatibi Yaşar Yavuz'un duası ile köydeki bayramlaşma sona erdi.

Köy muhtarı Feyzullah Mercan, Sazak köyündeki çocukların bayramlaşmak için evleri tek tek ziyaret etmediğini, bir asırdır sürdürdükleri gelenek kapsamında köy meydanında büyüklerin çocuklara şeker dağıttığını, çocukların da bu gelenekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.