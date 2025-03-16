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Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi
Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
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Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köy camisinin tarihi halılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Bostandere köyüne gelen iki şüpheli, saat 07.00 civarında girdikleri camideki 6 parça tarihi halıyı çalarak ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köy camisinin tarihi halılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bostandere köyüne gelen iki şüpheli, saat 07.00 civarında girdikleri camideki 6 parça tarihi halıyı çalarak kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Jandarma ekipleri yaptıkları arama çalışması sonunda hırsızlık şüphelisi A.Y. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 100-130 yıllık oldukları belirtilen tarihi halılar, jandarma ekiplerince Bostandere köyü muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.

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