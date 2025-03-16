Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köy camisinin tarihi halılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bostandere köyüne gelen iki şüpheli, saat 07.00 civarında girdikleri camideki 6 parça tarihi halıyı çalarak kaçtı.
İhbarla olay yerine gelen Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Jandarma ekipleri yaptıkları arama çalışması sonunda hırsızlık şüphelisi A.Y. ve M.G'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yaklaşık 100-130 yıllık oldukları belirtilen tarihi halılar, jandarma ekiplerince Bostandere köyü muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.
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