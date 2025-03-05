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Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi
Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi
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Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal yatırım projelerine sağlanacak yüzde 50 oranında hibe desteği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2025 yılı Kırsal Kalkınma...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal yatırım projelerine sağlanacak yüzde 50 oranında hibe desteği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2025 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, tarımsal üretime dayalı yatırımların ve bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, oda, birlik, kooperatif başkanları, muhtarlar ile üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı” kapsamında ekonomik, kırsal altyapı ve bireysel sulama projelerine yönelik yüzde 50 hibe destek başvurularının başladığını belirtti.

– “Yüzde 50 sizden, yüzde 50 bizden”

Hibe destekleri hakkında bilgilendirmede bulunan Demirhan, “Üretici örgütleri, kadın üreticiler ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, yeni tesisler için KDV hariç 20 milyon TL, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması için 18 milyon TL, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için ise 16 milyon TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında bitkisel ve hayvansal üretim yapan aile işletmelerine 100 bin TL ile 8 milyon TL arasında hibe desteği verilecektir, yüzde 50 sizden, yüzde 50 bizden, tamamı sizin olsun.” dedi.

– “Su, gelecek nesillere aktarılacak bir emanettir”

Demirhan, suyun verimli kullanımının önemine değinerek, “Bakanlığımızın ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında, bireysel sulama sistemlerinin modernizasyonu ve yüksek teknolojinin kullanımıyla su kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, KDV hariç 10 milyon TL’ye kadar hazırlanan bireysel sulama projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır. Su, bir kaynak değil, gelecek nesillere aktarılacak bir emanettir.” şeklinde konuştu.

Demirhan, Çanakkale’nin Merkez ilçesinde başlayan bilgilendirme toplantılarının, il genelindeki tüm ilçelerde devam edeceğini belirterek, tüm üretici örgütlerini, üreticileri, kadın ve genç girişimcileri bu desteklerden faydalanmaya davet etti.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım ile şube personeli Necdet Uyar ve Ünzüle Karagöz tarafından destek programlarına ilişkin detaylı sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

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