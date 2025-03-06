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TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
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Çanakkaleli hasta, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde böbrek yetmezliği çeken hasta, babasından yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.Biga'da yaşayan Murat Aydın'ın annesi, 15 yıl önce felç nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.Bu sürede Aydın'da...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkaleli hasta, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu haberi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde böbrek yetmezliği çeken hasta, babasından yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Biga'da yaşayan Murat Aydın'ın annesi, 15 yıl önce felç nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Bu sürede Aydın'da da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği şikayeti başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce diyalize girmeye başlayan Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Oğluna böbreğini verme kararı alan baba Mehmet Aydın'a yapılan tetkikler sonucu uygunluk tespit edildi. Babadan alınan böbrek, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleştirilen başarılı operasyonla Murat Aydın'a nakledildi.

Prof. Dr. Alan, gazetecilere, böbrek yetmezliği çeken Murat Aydın'ın yaşadığı sürecin, annesinin sağlık durumuyla daha kötü hale geldiğini anlattı.

Aydın'ın 1,5 yıl önce diyalize girmeye başladığını belirten Alan, “Babası oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. Babasından alınan sol böbrek, Murat Bey'e başarılı bir operasyona nakledildi. Bu süre içinde annesini de hastaneye yatırdıktan sonra kısmi olarak sağlığına kavuşturduk. Talihsiz olarak başlayan süreci, aynı ailede iki mutlu haberle karşılamış olduk.” dedi.

Murat Aydın ise nakil sürecinin başarılı geçtiğini belirterek, “Babam donör olduktan sonra bütün işlemlerimiz çok hızlı şekilde gelişti. Operasyonumuzu gerçekleştiren Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt hocamıza teşekkür ederim. Şu anda gayet iyiyiz. Allah'a şükür bir sıkıntımız da kalmadı gibi.” diye konuştu.

Baba Mehmet Aydın da nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, “Oğlum sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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