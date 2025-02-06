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Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, ilçede inşaatı devam eden liselerde incelemelerde bulundu.Nebioğlu ve kaymakam adayı Mert Açar, Çan Anadolu Lisesi ve Çan Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Çan İlçe Milli Eğiti...