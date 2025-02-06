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Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
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Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, ilçede inşaatı devam eden liselerde incelemelerde bulundu.Nebioğlu ve kaymakam adayı Mert Açar, Çan Anadolu Lisesi ve Çan Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Çan İlçe Milli Eğiti...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi

Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, ilçede inşaatı devam eden liselerde incelemelerde bulundu.

Nebioğlu ve kaymakam adayı Mert Açar, Çan Anadolu Lisesi ve Çan Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, Fen Lisesi Müdürü İlhan Özkan ve inşaatın yapımını üstlenen firmanın yetkilileri de hazır bulundu.

Nebioğlu, inşaat firması yetkililerinden okul inşaatlarının mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

İnşaat

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