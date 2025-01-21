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Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
Kocaeli’nin yeni araştırma üssü Bilim Park’ın inşaatında sona gelindi haberi
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Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Çan ilçesindeki odun ve kömür bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terzialan beldesine bağlı Çakmakçayır Mahallesi'nde M.O'ya ait odun ve kömür deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çan Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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