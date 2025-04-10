CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nu ziyaret etti: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP'nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir, çok bellidir, çok tutarlıdır. Biz bir kere Kürt meselesi, diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz. Niye? Kürtler 'sorunum var', diyorsa vardır. Çözmek hepimize düşer. 'Terörsüz Türkiye', diyorlar biz terörü de kınıyoruz, terörsüz Türkiye'yi de destekliyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı da ziyaret ettiğini söyledi.

Görüştüğü kişilerin kendileriyle dayanışma gösteren vatandaşlara selam söylediğini belirten Özel, yargılama sürecinde tutuklu bulunanların savunmalarının televizyonda yayınlanmasını talep etti.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yarın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda yargılanmasına başlanacağını belirterek, “Ekrem başkanın Çağlayan'daki mahkemesi geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının simge salonuna alındı. Anlamlıdır, önemlidir.” diye konuştu.

Özel, gözaltına alınan Timur Soykan'ın ailesiyle telefonla görüşerek dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Yozgat'ta traktör kullanıcılarına para cezası verilmesine ilişkin Özel, İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında cezaları ortak ödeyeceklerini belirtti. Özel, pazar günü duyurdukları Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisi üzerine İmamoğlu ile çalıştıklarını ve yeni yönetim şemasını oluşturduklarını aktardı.

– “Meclis zemininde atılacak her türlü barışçıl çözüme yönelik adımı desteklemeye hazırız”

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Özel, şunları söyledi:

“CHP'nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir, çok bellidir, çok tutarlıdır. Biz bir kere Kürt meselesi, diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz. Niye? 'Kürtler sorunum var', diyorsa vardır. Çözmek hepimize düşer. Bu yoktur, deyip de görmezden gelinmesin. 'Terörsüz Türkiye' diyorlar, biz terörü de kınıyoruz, terörsüz Türkiye'yi de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür. Bunlar için doğru zemin Meclis'tir. Bu sorunun çözümü için Meclis zemininde şeffaf, kimseyi dışlamayan, başta şehit aileleri ve gazilerimizin duygularını yok saymayan, onların da fikirlerini alan tüm mağdurları kapsayan bir süreç için Meclis'te olmayı çok önemsiyoruz.

Terörsüz Türkiye'yi de Kürt meselesini kökten çözmeyi de bütün Kürtleri eşit vatandaş yapmayı, bu devleti onlara ait hissettirmeyi de başaracak anlayış buradadır. Ancak biz meclis zemininde atılacak her türlü şeffaf, barışçıl çözüme yönelik adımı da desteklemeye hazırız. Ama meclisi yok sayıp da Kürtleri yok sayıp da sorunu yok sayıp da ipe un serip de buyurganlıkla laf edenlerin bu sorunu çözmede samimi olmadıklarını bir kez daha başarısızlığa da hiçbirimizin tahammülü olmadığını ifade etmek isterim.”