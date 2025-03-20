CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediyesini ziyaret etti haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan Özel, seçimlerde ilçenin Resul Emrah Şahan'a emanet edildiğini söyledi.

Şahan'ın ailesini ziyaret edeceğini belirten Özel, “Resul Emrah Şahan'ı yıllardır tanırım. Şişli Belediye Başkan adaylığı önüme geldiğinde hiç hoşuma gitmedi. Dedim ki 'Bu kadar yetenekli, iyi eğitimli, partisinin siyasetine katkısı olan birinin, ilçe belediyesinde olması yerine çok daha önemli görevleri yapıyor olması lazım değil mi?' Sonra düşündük, Şişli'ye çok iyi gelecek, yerel yönetim tecrübesiyle ileriye daha hazır olacak. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e, 'Peki yapalım, genel seçimlerden sonra da bakan yaparız.' demiştim.” ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'de daha önce farklı siyasi partilerde görev yapan ancak seçime CHP listelerinden girmeyi kabul etmiş isimlerin listelerde yer almasının parti merkezinin kararıyla olduğunu belirterek, ittifakı siyasi partilerle değil seçmenle yapacaklarını ifade ettiklerini kaydetti.

Tüm görüşlerden insanların, şehrin, ilçenin sosyolojisine göre listelere konulmasının kararlaştırıldığını anlatan Özel, ''Biz bu tip isimleri, gerek sahaya yolladığımız parti müfettişlerimizle, gerek yaptırdığımız anketlerle, gerek daha önce bize gelen saha çalışmalarıyla belirledik.'' dedi.

Özel, bu nedenle, bir hesap sorulacaksa belediye başkanlarına değil kendisine sorulması gerektiğini ifade etti.

Yarın nevruz olduğunu hatırlatan Özel, barış ve kardeşlikten yana olduklarını belirterek, ''Biz çatışma istemeyiz, terör istemeyiz, şehit istemeyiz, analar ağlasın istemeyiz. O yüzden barışa doğru kim adım atarsa biz destekleriz.” dedi.