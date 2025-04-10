CHP Genel Başkanı Özel, Şişli’deki mitingde konuştu: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Şişli'de düzenlenen mitinge katıldı.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” mottosuyla başlatılan ilçe mitinglerinin ilkinde, Şişli Belediyesinin önünde parti otobüsünün üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, her çarşamba bir ilçede olacaklarını, haftaya Beylikdüzü'nde miting düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalara işaret ederek, “Kent uzlaşısı denen meselede, devletten temiz kağıdı almış, hiçbir sabıkası olmayan, aday olmasında devlet güvencesi olan ve yaşadığı kentteki Kürtlerin, Kürt demokratların oylarını getirebilecek kişileri belediye meclis listelerine yazmak bir suçsa, o suçun sahibi burada; Özgür Özel. Bir başkasını arama, Resul Emrah Şahan'ın listesinde ya da bir başka belediyenin listesinde bir Kürt demokrat varsa, Kürt'e verdiğimiz kıymettendir, onlara duyduğumuz saygıdandır.” diye konuştu.

Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından 20'den fazla uluslararası kuruluşa süreci anlattığına değindi.

Soruşturmalar sonrası gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılmasını isteyen Özel, başlattıkları imza kampanyasına destek talebinde bulunarak, bugüne kadar 7 milyon 200 bin imza toplandığını söyledi.

Özel, söz konusu kampanyanın “dünyanın en büyük imza kampanyası” olduğunu savundu.

2 Nisan için yaptığı boykot çağrılarına ilişkin de konuşan Özel, “Bir önceki haftanın günlük verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı. Bir önceki hafta günlük 60 milyarlık kartlı harcama varken o gün 28'e düşmüş, boykotun başarı oranı yüzde 53. Biz CHP olarak kırılgan ekonomide özellikle esnafa zarar vermemeye dikkat ediyoruz.” dedi.

Özel, partisinin il mitinglerinin de pazar günü Samsun'dan başlayacağını sözlerine ekledi.

Mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuşma yaptı.

Belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ın mesajlarını okuyan Çelik, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ses kaydı olarak gönderdiği mesajı da alandakilere dinletti.