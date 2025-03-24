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CHP heyeti, İstanbul Valisi Gül’ü ziyaret etti haberi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı heyet, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.Heyet, İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette Val...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP heyeti, İstanbul Valisi Gül’ü ziyaret etti haberi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı heyet, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Heyet, İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette Vali Gül ile görüştü.

Ziyaretin ardından valilik binasının dışında basın mensuplarına açıklama yapan İl Başkanı Çelik, görüşmede, 19 Mart'tan bugüne kadar geçen süreç ve bugünden sonrasıyla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin Saraçhane dışında farklı alanlara yürüyüş taleplerinin olduğunu ancak Saraçhane'nin korunmasını gerektiğini düşündüklerini kaydeden Çelik, “Biz belediyenin kapılarını açık tutuyoruz. Orada her gün öğrenciler konuşma yapıyor. Bozdoğan'daki gerilim, tüm kitleye yansıyor. Polis kontrolsüz bir şekilde olayla ilgisi olmayan insanlara müdahale ediyor. Gözaltına alınanlar oldu.” dedi.

Çelik, göstericilerin Şehzadebaşı Camisi'ne verdikleri zarara değinerek, şunları kaydetti:

“Belediye binasının içine insanlar girdi, onları korumaya aldık. Ancak camiye doğru da insanlar gitti. Polisler de camiye onlarla birlikte girdi. Orada bir sıkışma yaşandı. Bu sıkışmadan dolayı, oradaki tarihi mezar taşlarıyla ilgili yerinden oynama suretiyle bir şeyler oldu. İBB Miras'ı oraya gönderdik. İBB Miras tarafından tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Camide çeşitli ürün kullanımıyla ya da duvara karşı yapılan eylemle ilgili birtakım süreçlerden bahsediliyor.”

Tüm eylemcileri uyardıklarını dile getiren Çelik, “(Caminin) Duvarının üstüne çıkıp bir şey içen, duvarın yanında bir eylem yapan provokatördür. Özellikle kasten yapılmıştır, yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri öyle bir şey yapmadı. Kitle arasında cami duvarının orada negatif davranışta bulunacak kimse yok. Onlar provokatördür.” diye konuştu.

Çelik, camiye gerçekleştirilen saldırı sonrası, birtakım kişilerin iftar çağrısı yaptığına işaret ederek, “Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik. İftar programı için gelenlere de iftar malzemesi dağıtabiliriz. Oraya gelenlerle bir gerilim yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini Sayın Vali'yle konuştuk.” ifadelerini kullandı.

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