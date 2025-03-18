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CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart şehitlerini etkinliklerle andı haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü töreninde konuştu: haberi
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı haberi
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi haberi
İstanbul’da 18 Mart şehitleri törenle anıldı haberi
Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi haberi
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CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Günaydın, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılan bir soruşturma kapsamında, aralarında Sarıyer, Şişli, Maltepe ve Ataşehir Belediyesinin eski başkanlarıyla, bazı yöneticileri ve çalışanlarına yönelik gözaltı işlemi yapıldığını söyledi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bu sırada özel işleri nedeniyle Çanakkale'de bulunduğunu aktaran Günaydın, “Basından duymuş gözaltı işlemi olduğunu, 'Ben bu akşam İstanbul'a geleceğim derhal Çanakkale'den hareket ediyorum ve teslim olacağım. Neymiş bana soracakları, öğrenirim' demişti. Kendi eliyle gelen 1954 doğumlu 71 yaşında bulunan Şükrü Genç arkadaşımızı Sarıyer eski belediye başkanımızı ardından tutukladılar. Biz de bugün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Günaydın, Şükrü Genç'le ilgili soruşturmanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Sarıyer'de misafir edilen çocuklara dağıtılan kazakların satın alımına ilişkin olduğunu öne sürdü.

2014 yılında yapılan ihalenin 2018'te bir müfettiş incelemesine konu olduğunu kaydeden Günaydın, müfettişin soruşturmaya bile gerek görmediğini belirtti.

“Şükrü Genç'in, yardım ettiği iddia edilen örgütün binasını yıktığını” belirten Günaydın, Sarıyer'de tehdit aldığı için Genç'e İstanbul Valiliğince koruma verildiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de yer aldı.

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