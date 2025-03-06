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Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi veriyor.İtfaiye ekipleri, yangın ve afet konularında Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim verdi.Öğrencilere...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi

Yalova'nın Çınarcık İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi veriyor.

İtfaiye ekipleri, yangın ve afet konularında Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim verdi.

Öğrencilere, herhangi bir tehlike durumunda bulundukları binayı nasıl boşaltmaları ve davranmaları gerektiği anlatıldı. Ardından öğrencilerle okul bahçesinde yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Herhangi bir yangınla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler anlatıldı.

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