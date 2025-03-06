Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi

Yalova'nın Çınarcık İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi veriyor.

İtfaiye ekipleri, yangın ve afet konularında Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim verdi.

Öğrencilere, herhangi bir tehlike durumunda bulundukları binayı nasıl boşaltmaları ve davranmaları gerektiği anlatıldı. Ardından öğrencilerle okul bahçesinde yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Herhangi bir yangınla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler anlatıldı.