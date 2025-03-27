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Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Çınarcık'tan Yalova'ya seyir halindeki Gülden K. idaresindeki 34 EKH 012 plakalı otomobil Termal Caddesi'nde, İsrafi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çınarcık'tan Yalova'ya seyir halindeki Gülden K. idaresindeki 34 EKH 012 plakalı otomobil Termal Caddesi'nde, İsrafil A. yönetimindeki 34 HOE 552 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 sürücü, çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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