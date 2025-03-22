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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding’i ağırladı haberi
Bursaspor’un misafiri yetim çocuklar oldu haberi
Emine Erdoğan’dan “Dünya Su Günü” programında “su seferberliği” çağrısı: haberi
Sakarya’da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü haberi
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi

- "(Gazze) Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" - "İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Soğuk betonlara sıra sıra dizilen beyaz kefenli çocuk cenazeleri bile kilit vurulmuş vicdanların açılmasına yeterli gelmiyor. Biz zalime kimliğine göre davrananlar gibi asla olmadık ve olmayacağız" - "Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik zulüm de inşallah payidar olmayacak, en kısa zamanda sona erecektir. Suriye'de olduğu gibi Allah'ın izniyle Gazze'de de bu zulüm dolu karanlık günler atlatılacak, inşallah geriye sadece dayanışma kalacak, cesaret kalacak, kardeşlik görevimizi yapmanın izzeti, şerefi, vakarı kalacaktır"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de bozulan ateşkese ilişkin, “Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının 22'nci iftarını partisinin İstanbul İl Başkanlığının kıymetli neferleriyle yaptıklarını belirterek, iftar sofrasına teşrif eden katılımcılara yürekten teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ekibine, mübarek ramazan akşamında kendilerini bir araya getirdiği, hasret gidermelerine, hasbihal etmelerine imkan sağladığı için şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, “'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl.' Bize bu akşam bunu yaşattınız. Bir kez daha İstanbul İl Teşkilatında birlikte yol yürüdüğümüz ama artık aramızda bulunmayan, ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Başta Kadir Topbaş abimiz olmak üzere hepsini hayırla yad ediyoruz. Rabb'im hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i yavaş yavaş uğurlamaya hazırlandıklarını söyleyerek, kardeşlik, dostluk, bereket ve bağışlanma ayı olan ramazanı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ramazanın feyzinden, bereketinden, kendilerini her bakımdan tekemmül ettiren manevi havasından istifade etmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, yüce Allah'tan, tutulan oruçları, kılınan namazları, edilen duaları, yapılan hayır ve hasenatı katında kabul buyurması niyazında bulundu.

– “Mazlum Filistinli, zalim de İsrailli olunca kullanılan dil de birden değişmiştir”

Katılımcıların 4 gün sonra erişilecek Leyle-i Kadir'lerini ve Ramazan Bayramlarını da şimdiden tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu mukaddes günlerin, Gazze ve Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyamızın çeşitli yerlerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Kan ve gözyaşından beslenen siyonist Netanyahu yönetimi geçtiğimiz hafta ateşkesi bozarak, Gazze'deki soykırımlarına tekrar başladı. Siyonist rejim özellikle çocukları hedef alarak, özellikle kadınları katlederek, Gazze'de oluk oluk masum kanı döküyor. Hiçbir kutsal tanımayan İsrail hükümetinin ramazan ayında sahur vaktinde düzenlediği saldırılarda 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu. Rabb'imden hepsine rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Vahşetin daha hazin tarafı şudur; Batılı yönetimler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi, Gazze'deki barbarlık karşısında büyük bir umursamazlık içindedir. Hak ve hukuktan bahsedenlerin insanları derisinin rengine, inancına göre nasıl ayırdığının en acı şahidi Gazze ve Filistin'dir. Dikkat ediniz, mazlum Filistinli, zalim de İsrailli olunca kullanılan dil de birden değişmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen gazeteciler Gazzeli olunca uluslararası basın kuruluşlarının tavrının anında değiştiğini vurgulayarak ,”İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Soğuk betonlara sıra sıra dizilen beyaz kefenli çocuk cenazeleri bile kilit vurulmuş vicdanların açılmasına yeterli gelmiyor. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek arzusundayım. Biz zalime kimliğine göre davrananlar gibi asla olmadık ve olmayacağız.” diye konuştu.

– “Filistin davasına son nefesimize kadar samimiyetle sahip çıkacağız”

Canı yanan, zulüm gören, kendi topraklarında katliama uğrayan her bir mazlumun acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, “Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bundan tam 1400 yıl önce Uhud Savaşı'nda nöbet yerlerini terk etmeyen okçular gibi biz de Filistin davasına son nefesimize kadar samimiyetle sahip çıkacağız.” dedi.

Bir konunun daha bilinmesinde fayda gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik zulüm de inşallah payidar olmayacak, en kısa zamanda sona erecektir. Suriye'de olduğu gibi Allah'ın izniyle Gazze'de de bu zulüm dolu karanlık günler atlatılacak, inşallah geriye sadece dayanışma kalacak, cesaret kalacak, kardeşlik görevimizi yapmanın izzeti, şerefi, vakarı kalacaktır.”

(Sürecek)

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