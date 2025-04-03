HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti haberi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar M...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

– Çocukların güvenliği için kalıcı adımlar gündemde

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

İlgili Haberler

Kocaeli’de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı gözaltına alındı haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 18:54

Kocaeli’de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı gözaltına alındı haberi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 18:40

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti haberi

Bozcaada’da gemide yüzünden yaralanan personelin tıbbi tahliyesi yapıldı haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 18:40

Bozcaada’da gemide yüzünden yaralanan personelin tıbbi tahliyesi yapıldı haberi

Çanakkale Deniz Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 18:40

Çanakkale Deniz Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor haberi

“Boykot” çağrısı soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol talebi haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 18:20

“Boykot” çağrısı soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol talebi haberi

Karacabey’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 17:14

Karacabey’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı haberi

Kocaeli’de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı haberi Kocaeli’de yola devrilen gaz depolama tankı ulaşımı aksattı haberi İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Marmara Cezaevi’nde İmamoğlu ve Özdağ’ı ziyaret etti haberi İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Marmara Cezaevi’nde İmamoğlu ve Özdağ’ı ziyaret etti haberi