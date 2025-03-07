Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi

Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Kadın Dostu Markalar Platformu (KDMP) üyelerini buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KDMP üyelerinin ilk kez bir araya geldiği etkinlik, Damat Tween sponsorluğunda İstanbul Modern'de hayata geçirilen Eco Art Lab’te gerçekleştirildi.

Doğayla kurulan bağı sanat yoluyla güçlendiren atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Eco Art Lab'teki özel etkinlikte, “sürdürülebilirlik” kavramına çağdaş sanat aracılığıyla dikkat çekildi. Sanatçı ve akademisyen İrem Sabanuç yönetiminde düzenlenen atölyede, KDMP üyeleri eski kumaşları heykellere dönüştürdü.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe KDMP Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Bozdağ Demirel ile KDMP üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biberoğlu, geçmişten bugüne cesaretleri, başarıları ve vizyonlarıyla dünyayı değiştiren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını belirterek, modanın sadece şık ve estetik giyinmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Biberoğlu, “Damat Tween ile uzun yıllardır sürdürülebilirlik felsefesini tüm iş süreçlerine uygulayan global bir markayız. Ve sürdürülebilir moda ile sadece çevreye değil, aynı zamanda kadınların eşitliği ve refahına da katkıda bulunuyoruz. Bu etkinliğimizde de şunu vurguluyoruz ki, biz kadınların liderliğinde, hep birlikte daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmemiz mümkün. Damat Tween'in ilk kez buluşturduğu ve üyesi olduğumuz KDMP olarak, biz kadınların sadece kendi hayatlarını değil, gezegenimizin geleceğini de şekillendirme gücüne sahip olduklarının bilincindeyiz ve onların potansiyeline inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Biz kadınlar, moda başta olmak üzere her alanda sürdürülebilir seçimler yaparak adil çalışma koşulları ve etik üretim yoluyla insana ve gezegenimize sahip çıkabiliriz. Gelecek nesiller için hepimiz bu sorumluluğu almak zorundayız. Bu noktada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sürdürülebilir moda yolculuğumuzda kadınların gücünden ilham alarak, daha sorumlu ve şeffaf bir marka olma taahhüdümüzü de yineliyoruz.” diyen Biberoğlu, kadınların toplumsal dönüşümün liderleri olduğunun altını çizdi.

KDMP Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Bozdağ Demirel de platformun beşinci yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, ilk üye buluşmasını gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demirel, özel buluşma ve sanat atölyesinin bağları güçlendiren, ilham veren ve sürdürülebilir farkındalık yolculuğunu pekiştiren bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bize bir kez daha gösterdi ki, sürdürülebilir farkındalık, yalnızca bireysel değil, kolektif bir dönüşümle mümkün. Bizleri ağırlayan ve aynı zamanda kurumsal üyemiz olan Damat Tween’e bu değerli ev sahipliği için içtenlikle teşekkür ederiz. Kadın Dostu Markalar ailesi olarak, üyelerimizle her ay bir araya gelerek birlikteliğimizi pekiştiren, birlikte değer yaratacağımız özel etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz.”