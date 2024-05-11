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Deniz Feneri Derneği’nin Gaziantep Temsilciliği Açıldı

Deniz Feneri Derneği'nin temsilciliği, Gaziantep'te düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Deniz Feneri Derneği’nin yaptığı açıklamada, daha önce Kastamonu, Antalya, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Şanlıurfa, Bursa, Ankara ve İstanbul’da açılan şubelere son olarak Güneydoğu Anadolu Temsilciliğinin eklendiği belirtildi.

Temsilciliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan derneğin Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye’nin insani yardım kuruluşları olarak Suriye yardımlarını yeni lojistik merkezi üzerinden yürüteceklerini bildirdi.

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Deniz Feneri Derneği'nin temsilciliği, Gaziantep'te düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Filistin’deki durumun 7 Ekim’den bu yana artık dayanılmaz noktaya geldiğini, herkes için bir onur, haysiyet meselesine dönüştüğünü belirten Cengiz, “İnşallah, Filistin yardımlarımızın organizasyon merkezi bu temsilciliğimiz olacak. ‘Gaziantep ekonomisi çok büyük bir şehir, Gaziantepliler çok cömert’ dedik ve Güneydoğu Anadolu Lojistik Merkezini buraya açmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Temsilcilikte giyim, gıda ve nakdi yardımların yanı sıra afet ve acil durumlarda destek verebilmek için de altyapı hazırlandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Deniz Feneri Derneği
Gaziantep

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