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“Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi” İstanbul’da yapıldı haberi

- İstanbul Valisi Davut Gül: - "Artık vurgulardan ziyade algılar bizi etkiliyor. Bir şey paylaşılıyor, doğruymuş gibi o hızla yayılmaya başlıyor. Doğrusunu paylaşsanız bile doğrusunu 5 adam görüyorsa yanlışını 500 adam görüyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi” İstanbul’da yapıldı haberi

Marmara Siyasal Derneğinin, Marmara Üniversitesi'nde düzenlediği “Dijital Dönüşüm ve Dezenformasyon Zirvesi”nde çeşitli oturumlarda dijital dönüşümün getirdiği fırsatlar ve riskler tartışıldı.

Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılan zirvede konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, olağanüstü bir tüketim yaşandığını, hem tüketim hem de üretim alışkanlıklarının değiştiğini söyledi.

Başta yapay zeka olmak üzere dijital dönüşümde bireyin, kamunun, toplumun ve ailenin olumlu veya olumsuz etkilendiği yönlerin olduğunu belirten Gül, “Dezenformasyonla ilgili artık vurgulardan ziyade algılar bizi etkiliyor. Bir şey paylaşılıyor, doğruymuş gibi o hızla yayılmaya başlıyor. Doğrusunu paylaşsanız bile doğrusunu 5 adam görüyorsa yanlışını 500 adam görüyor. Aslında bunun tedbirlerinin önceden alınması, vatandaşların bilgilendirilmesi, medya okuryazarlığının ve dijital okuryazarlığın öğrenilmesi 7'den 70'e her birimizin sorunu.” diye konuştu.

Zirvede “Dijital Çağda Devlet: Güvenlik”, “Dönüşüm ve Sınamalar”, “Yerelden Küresele Dezenformasyonun Çok Boyutlu Tehdidi” ve “Toplum ve Ailenin Dijital ile Yeniden Kurgulanması Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı oturumlar yapıldı.

Dijital çağda gençlerin dinamiklere ayak uydurmalarını ve dijital dünyaya karşı bilinçli bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan zirvede, dijital dönüşümün getirdiği fırsatlar ve riskler ele alındı.

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