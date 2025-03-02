Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı haberi

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.