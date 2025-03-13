Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi

Divarese'nin 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonu tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın koleksiyonunda konforlu babetler, yalın hatlara sahip loaferlar ve minimal sandaletler yer alıyor.

Koleksiyonda yer alan “Mary Jane” ayakkabılar, misket limonu rengindeki kısa topuklu, arkası açık babetler, ince bantlı sandaletler ve leopar baskılı topuklular şık bir görünüm sağlıyor.

Doğal tonlarla birleşen mavi renkler, konforlu platform sandaletler, tokalı loaferlar ve retro esintili kalın topuklu sandaletler de kullanıcılara şıklık sunuyor.

Divarese'nin kadın çanta koleksiyonunda, yumuşak dokulu krem, beyaz ve siyah tonlarında kapitone çantalar, el yapımı dokuma ve etnik detaylara sahip hasır modeller yer alıyor. “Charm” modasına uygun çanta aksesuarları da koleksiyonda öne çıkıyor.

Erkek koleksiyonunda da deri ve süet sneakerlar, bağcıksız pratik tasarımlar ve klasik loaferlar yer alıyor. “Oxford” gibi klasik modeller, rugan ve mat deri seçenekler de stil sahibi erkeklere hitap ediyor.

Erkek çanta koleksiyonundaki ürünlerde de çoklu cep detayları, ayarlanabilir askılar ve ergonomik tasarımlar dikkati çekiyor.

Divarese ilkbahar/yaz 2025 koleksiyonu kullanıcılarına şehirde, tatilde, özel davetlerde ve günlük hayatta eşlik etmek üzere tasarlandı.