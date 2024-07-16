Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin altyapı çalışması sırasında zarar gören doğal gaz hattında yangın çıktı.

Emek Mahallesi Şöhret Sokak’ta ESKİ ekipleri altyapı çalışmasına başladı. Çalışma sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz hattında yangın başladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve Esgaz Doğal Gaz Acil Müdahale ekipleri sevk edildi. Doğal gazın kesilmesiyle alevler söndü. Esgaz ekipleri, doğal gaz boru hattının yenilenmesi için çalışma yapıyor.

Mahalle sakinlerinden Hasan Dağhan, gazetecilere, doğal gaz hattında kazı sırasında delinmesi yüzünden yangın çıktığını anlatarak, “Ben su patladı zannettim, meğerse su değilmiş. Biz evimiz yanar diye korktuk ancak herhangi bir sıkıntı olmadı. Her şey bir anda oldu. Bir minare boyu alev yukarı çıktı. Gelen itfaiye personeli binaların duvarını su sıkıp soğutarak önlem aldı.” dedi.

Atakan Korkmaz ise olay sırasında evde olduğunu, alevlerin yaklaşık yarım saat boyunca çevreyi tehdit ettiğini söyledi.