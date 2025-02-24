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Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi

- Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Murat Uluer: - "Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve stratejik iş birliklerimizle, denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlamaya kararlıyız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi

Doğuş Marine Services, distribütörlüğünü üstlendiği Scania Power Solutions, Novamarine ve Aerofoils markalarına ait ürün ve hizmetleri, Bosphorus Boat Show Kara Fuarı'nda ziyaretçilere sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15-22 Şubat 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Doğuş Marine Services, farklı teknolojilerle donatılmış denizcilik çözümlerini tanıttı.

Fuarda sergilenen markalardan biri, şirketin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı İtalyan Novamarine oldu. Markanın “RH 1000”, “BS 120” ve “BS 140” modelleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aerofoils markasına ait elektrikli sörf tahtaları da etkinlikte yer aldı. Performance Midnightblue, Adventure Hyper ve Air modelleri, denizcilik ve teknoloji meraklılarına tanıtıldı.

Doğuş Marine Services, Doğuş Otomotiv bünyesindeki 30 yılı aşkın sektörel tecrübesini denizcilik alanına taşıyarak faaliyetlerini sürdürüyor.

– “Sektörün referans noktalarından biri olmayı hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Murat Uluer, denizcilik sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya ve müşterilere en üst düzeyde hizmet sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Uluer, Doğuş Otomotiv'in kurum kültürünü ve hizmet anlayışını denizcilik sektörüne entegre ettiklerini belirterek, “Ayrıcalıklı kurumsal hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı modelimizle yalnızca ürün sunmakla kalmayıp satış sonrası destek, teknik hizmetler ve müşteri deneyimi ile de sektörün referans noktalarından biri olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fuarda distribütörlüğünü üstlendikleri Novamarine ve Aerofoils gibi markalarla, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren ürünleri tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Uluer, “Denizcilik dünyasında kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir inovasyon bizim için en önemli öncelikler. Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve stratejik iş birliklerimizle, denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlamaya kararlıyız.” değerlendirmelerinde bulundu.

Denizcilik
Doğuş
Hizmet
Sektörün

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