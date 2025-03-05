SON DAKİKA
Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi
TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi
Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Kırklareli’nde geçen ay 131 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi
TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi
Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Kırklareli’nde geçen ay 131 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi

- Vali Yunus Sezer: - "Sadece bu ay içerisinde birkaç vatandaşımızı jandarmamız ve polisimiz gidip bankada uyarmasına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, bazı vatandaşların polis ve jandarma tarafından uyarılmalarına rağmen bankaya gidip dolandırıcılara para gönderme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının mağduriyetlere neden olduğunu ifade etti.

Edirne'de dolandırıcılık olaylarının engellenmesi için önemli bilgilendirme çalışmaları yapıldığını dile getiren Sezer, “Bir önceki yıla göre dolandırıcılık olaylarında yüzde 35 azalma var. Bu bizim açımızdan önemli ama bu noktada yine de istediğimiz durumda değiliz. Hırsızlık olaylarında olduğu gibi daha asgari seviyelere çekmemiz lazım.” dedi.

Sezer, dolandırıcılık olaylarının vatandaşların duyarlı davranışlarıyla önleneceğine dikkati çekti.

Vatandaşların söz konusu durumlarla karşı karşıya kaldıklarında güvenlik güçleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

“Sadece bu ay içerisinde birkaç vatandaşımızı jandarmamız ve polisimiz gidip bankada uyarmasına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var. 'Bakın dolandırılıyorsunuz.' diye uyarılar yapılıyor. Takip edip ilçelerde yakaladığımız dolandırıcılar var. Sürekli bilgilendirme mesajları yolluyoruz ve siber suçlarla mücadelede çalışmalar yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili 112'yi aramaları ve emniyet biriminden bunu teyit etmeleri yeterli. Kendilerinin zarar görmemeleri için bu çok önemli. Dolandırıcılığın önlenmesi için Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların yanında ilimizde de özel çalışmalar yapıyoruz. İlçelerde ve köylerde bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Bu konuda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”

İlgili Haberler

İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
Yerel
5 Mart 2025, 09:50

İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 09:44

Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 09:10

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi

Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 04:04

Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 01:34

Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi

Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 00:24

Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi