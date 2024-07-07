Erzurum’da düğünden bir gün önce yapılan eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak’ta düğünden bir gün önce damat için düzenlenen eğlenceden sonra tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat M.B. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat M.B. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.G. polis ekiplerince Dadaşköy Mahallesi’nde yakalandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.