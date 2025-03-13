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Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi
Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi
Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi
Kocaeli’de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı haberi
Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi
Vodafone ve AST SpaceMobile’dan uydu üzerinden mobil iletişim alanında işbirliği haberi
James Dyson Ödülleri’nde 2025 başvuruları başladı haberi
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Edirne Belediyesi’nin 158. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı haberi

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ilk kurulan belediyeleri arasında yer alan Edirne Belediyesi'nin 158. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.T...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Belediyesi’nin 158. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı haberi

Türkiye'nin ilk kurulan belediyeleri arasında yer alan Edirne Belediyesi'nin 158. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Törende Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geçmiş dönem belediye başkanları Recep Gürkan, İbrahim Ay ve Güngör Mazlum ile anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Akın, Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun kent tarihinin dönüm noktalarında birini olduğunu söyledi.

Kentin modernleşme yolundaki ilk adımlarının belediyenin kuruluşuyla atıldığını belirten Akın, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Edirne'yi daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Akın, şunları kaydetti:

“Bu aziz toprakların evlatları olarak Edirne'nin görkemli tarihine yakışır bir şekilde çalışmaya, üretmeye ve bu güzel şehri daha da ileriye taşımaya ant içtik. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı demokrasi, eşitlik ve halk iradesine dayalı yönetim anlayışını belediyemizin her kademesinde yaşatacağıma söz veriyorum.”

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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