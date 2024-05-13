Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden Hemşirelere Ziyaret

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhemşireliği ile Kutlutaş Aile Sağlığı Merkezindeki hemşireleri ziyaret etti.

Ekipler, hemşirelere çiçek vererek günlerini kutladı.

Trakya Üniversitesinde “Atatürk Çok Kültürlülük ve Çeviri Konferansı”

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından “Atatürk Çok Kültürlülük ve Çeviri Konferansı” düzenlenecek.

İLGİLİ HABER Tekirdağ’da Okul Bahçesinde Sürdürülebilirlik Eğitimi Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü için hemşireleri ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İki oturum şeklinde yapılacak konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Sakine Eruz yer alacak.

Konferans, yarın 10.30’da başlayacak.

Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Havsa Şahika Erkurt Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre törene, Havsa Kaymakamı Adnan Ayte, Havsa Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören öğrencilerin gösterisiyle devam etti.

Ardından mezun olup dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri verildi.

Kaymakam Ayte, öğrencilere 8-9 Haziran’da gerçekleştirilecek AYT ve TYT sınavlarında başarılar diledi.