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Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.Karaburun, şehit komiser Cem Kerman ile şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan ve Gökmen Şimşek'in ailelerini ziyar...