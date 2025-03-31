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Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.Karaburun, şehit komiser Cem Kerman ile şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan ve Gökmen Şimşek'in ailelerini ziyar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Karaburun, şehit komiser Cem Kerman ile şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy, Serhan Alışkan ve Gökmen Şimşek'in ailelerini ziyaret etti.

Aile üyelerinin bayramlarını kutlayan Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

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