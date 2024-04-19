31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından meclisin ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Divan Başkanı Remzi Subaşı, yoklamanın ardından, gündemi okudu.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığı için CHP’den Çiğdem Gegeoğlu, AK Parti’den de İbrahim Dalkıran aday oldu.

İLGİLİ HABER Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonunda 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Çiğdem Gegeoğlu seçildi.

Yapılan seçimde Gegeoğlu 21 oy, Dalkıran ise 7 oy aldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, yaptığı açıklamada, bir kadın olarak başkan seçildiği gurur duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Gegeoğlu, “Sürecin farkındayız ve sorumluluğumuzu tüm meclis üyelerimizle biliyoruz. Edirne’de hep birlikte kararlar almaya devam edeceğiz. Edirne için güzel işler yapmaya bu meclis üyelerimizle sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Toplantıda 1. başkanvekilliğine Serdar Çığla, 2. başkanvekilliğine Vedat koyuncu, katip üyeliklerine ise Salih Akar ve Mehmet Güneş Yılmaz seçildi.