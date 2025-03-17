SON DAKİKA
Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı 1 Temmuz’da başlayacak haberi
Yurt geneli yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek haberi
İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tarihi fotoğraflarını paylaştı haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı 1 Temmuz’da başlayacak haberi
Yurt geneli yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek haberi
İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tarihi fotoğraflarını paylaştı haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi

Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara taşıyor.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların güvenli bir ortamda rehabilite edilmesini sağlamak ve toplum güvenliğini...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara taşıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların güvenli bir ortamda rehabilite edilmesini sağlamak ve toplum güvenliğini korumak amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kırsal bölgelerde tespit edilen sahipsiz köpekleri topluyor.

Kent genelinde 9 ilçe ve 253 köyde çalışma yapan ekipler, kırsal bölgelerde toplanan sahipsiz köpekleri Edirne, Uzunköprü ve Keşan'daki hayvan barınaklarına yerleştiriyor.

İlgili Haberler

Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Yerel
17 Mart 2025, 14:50

Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi

Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 14:44

Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi

Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
Yerel
17 Mart 2025, 14:44

Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi

ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Yerel
17 Mart 2025, 14:44

ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi

Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
Yerel
17 Mart 2025, 14:34

Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi

Sakarya’da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi haberi
Yerel
17 Mart 2025, 14:14

Sakarya’da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi haberi

Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi