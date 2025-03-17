Paylaş

Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara taşıyor.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların güvenli bir ortamda rehabilite edilmesini sağlamak ve toplum güvenliğini...