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Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi
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Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi
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Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
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Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Batı Trakya programına İskeçe iline bağlı Dinkler köyünden başladı.Sezer, halıları Valilik tarafından yenilenen köy camisinde ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Batı Trakya'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Batı Trakya programına İskeçe iline bağlı Dinkler köyünden başladı.

Sezer, halıları Valilik tarafından yenilenen köy camisinde soydaşlarla bir araya geldi. Burada cemaatle namaz kıldı.

Daha sonra İskeçe Türk Birliği'ni ziyaret eden Sezer, birlik başkanı Ozan Ahmetoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, İskeçe'deki programlarının ardından beraberindekilerle Gümülcine'ye geçti.

Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni ziyaret eden Sezer, soydaşlarla buluştu.

Birlik başkanı Sedat Hasan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Sezer, her zaman Batı Trakya Türklerinin yanında olduklarını belirtti.

Ziyaretlerde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Vali Sezer'in eşi Canan Sezer de yer aldı.

Sezer

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