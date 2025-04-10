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Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer'i ziyaretinde Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve şube ...