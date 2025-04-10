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Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer'i ziyaretinde Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve şube ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer'i ziyaretinde Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve şube müdürleri karşıladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlayan Sezer, polislere çalışmalarında başarı diledi.

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