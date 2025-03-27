Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi: haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar programı öncesi yaşlılarla bir araya gelen Sezer, bir süre sohbet edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Sezer, programda yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan dolayısıyla Edirne'nin farklı noktalarında ve Balkanlar'da iftar programları düzenlediklerini anlatan Sezer, “Valilik olarak gönül coğrafyamız Balkanlar'da iftarlar verdik. Geçtiğimiz günde de Selimiye'nin gölgesinde bütün Balkanlar'ı iftar sofrasında buluşturduk. Hep beraber Türkiye'nin daha güçlü olması için dua ettik.” dedi.

Vali Sezer, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Daha güçlü bir ülke için çalıştıklarını belirten Sezer, “Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bizler çalışacağız, sizler dua edeceksiniz. Hep beraber bu güzel ülkeyi inşallah bütün gönül coğrafyamıza da hitap edecek şekilde güçlü bir hale getireceğiz. Bu ülkeyi gençlerimize daha iyi bir şekilde bırakacağız.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sezer, iftar programının ardından yaşlılar tarafından hazırlanan ebru ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Sezer, Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak'tan kültür sanat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sistem ve Ağ Yönetimi Daire Başkanı Ebubekir Sıddık Coşkun, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği üyeleri katıldı.