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Edirne Valisi Sezer’e Dünya Romanlar Günü ziyareti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler ve Çeribaşı Fikri Ocak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Romanlar Günü'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer’e Dünya Romanlar Günü ziyareti haberi

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler ve Çeribaşı Fikri Ocak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Romanlar Günü'nü kutladı.

Güyümgüler ve Ocak desteklerinden dolayı Sezer'e teşekkür etti.

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