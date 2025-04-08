Edirne Valisi Sezer’e Dünya Romanlar Günü ziyareti haberi

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler ve Çeribaşı Fikri Ocak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Romanlar Günü'nü kutladı.

Güyümgüler ve Ocak desteklerinden dolayı Sezer'e teşekkür etti.