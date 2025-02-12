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Kocaeli’de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada haberi
Edirne’nin tarihine uygun “Akıncılar yolu” oluşturulacak haberi
Kırklareli’nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu haberi
Edirne Valisi Sezer’e ziyaretler haberi
Tekirdağ’da “Geçmişten Geleceğe İzler” sergisi açıldı haberi
Bursa’da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da “Meddah ve Cellat” oyunu ilk kez sahnelendi haberi
Bursa’da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi haberi
Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi
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Edirne Valisi Sezer’e ziyaretler haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer’e ziyaretler haberi

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek heyete teşekkür etti.

Bu arada Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir, Kosova Devlet Eski Bakanı Mahir Yağcılar, Türk Demokrat Partisi Eski Genel Başkanı Dr. Kenan Hasip, Bulgaristan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi Kurucusu Kasım İsmail Dal ve Makedonya Aşağı Banisa Köyü Muhtarı Nasir Hasip de Vali Sezer'e ziyarette bulundu.

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