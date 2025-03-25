HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne ve Kırklareli’nde sağanak etkili oldu haberi

Edirne ve Kırklareli’nde sağanak etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak etkili oldu haberi

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri girişlerinde beklerken, bazıları da şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın ikindiye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışın bir süre etkisini yitirmesinin ardından gece yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

İlgili Haberler

Çanakkale’nin simgeleri kolon kanseri farkındalığı için maviye büründü haberi
Yerel
25 Mart 2025, 11:14

Çanakkale’nin simgeleri kolon kanseri farkındalığı için maviye büründü haberi

Kocaeli’de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 10:54

Kocaeli’de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

Medipol Mega Hastanesinden astım ve KOAH hastalarına “çöl tozu” uyarısı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 10:54

Medipol Mega Hastanesinden astım ve KOAH hastalarına “çöl tozu” uyarısı haberi

Beyoğlu’nda çöpleri yakan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu haberi
Yerel
25 Mart 2025, 10:50

Beyoğlu’nda çöpleri yakan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu haberi

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 10:30

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı haberi

Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakacak haberi
Yerel
25 Mart 2025, 10:24

Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakacak haberi

Süper Lig maçları ertelenecek mi belli oldu! Süper Lig maçları ertelenecek mi belli oldu! Ramazan ayı bitiyor: Son oruç hangi gün 2025? Ramazan ayı bitiyor: Son oruç hangi gün 2025?