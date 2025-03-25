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Edirne ve Kırklareli’nde sağanak etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri ...