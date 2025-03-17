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Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu.Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kişiler yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde beklerken bazıları da şemsiyelerini kullandı.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve ...