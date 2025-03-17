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Yurt geneli yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek haberi
İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tarihi fotoğraflarını paylaştı haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
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Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu.Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kişiler yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde beklerken bazıları da şemsiyelerini kullandı.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kişiler yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde beklerken bazıları da şemsiyelerini kullandı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan Havsa ve Süloğlu ilçelerinde yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kırklareli'nde ise sağanak doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

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