SON DAKİKA
İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi
TBB ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği arasında mutabakat metni imzalandı haberi
Balıkesir’de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü haberi
Çanakkale’deki otel ve pansiyonlar denetleniyor haberi
VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi
İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem haberi
İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi
TBB ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği arasında mutabakat metni imzalandı haberi
Balıkesir’de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü haberi
Çanakkale’deki otel ve pansiyonlar denetleniyor haberi
VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi
İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi

Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2'si "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde devriye sırasında Yuna...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi

Edirne'de 2'si “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde devriye sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin, “suç işlemek amacı ile örgüt kurma” ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından aranan “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne mensup S.U. ve B.Y. oldukları belirlendi.

Diğer şüphelinin de 22 Ocak'ta İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki motosiklete silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan V.Y. olduğu tespit edildi.

​​​​​​​Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüpheli

İlgili Haberler

Hendek’te “Geleceğin Şefleri El Ele” yemek yarışması düzenlendi haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 13:00

Hendek’te “Geleceğin Şefleri El Ele” yemek yarışması düzenlendi haberi

“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:54

“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi

Fatih’te polis memurunu yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:50

Fatih’te polis memurunu yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı haberi

Mehmet Ali Erbil “yasa dışı bahse teşvik” suçundan hakim karşısında haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:44

Mehmet Ali Erbil “yasa dışı bahse teşvik” suçundan hakim karşısında haberi

Bakan Kacır, Kocaeli’de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılışında konuştu: haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:44

Bakan Kacır, Kocaeli’de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılışında konuştu: haberi

Yalova Valisi Hülya Kaya Mehmetçiğe bere ören kadınları ziyaret etti: haberi
Yerel
26 Şubat 2025, 12:24

Yalova Valisi Hülya Kaya Mehmetçiğe bere ören kadınları ziyaret etti: haberi

Fatih’te zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi haberi Fatih’te zabıta ekipleri ramazan öncesi fırınları denetledi haberi Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi