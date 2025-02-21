Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındaki asansörde mahsur kalan kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri ile apartman görevlisinin çalışması sonucu A.Ö. kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.
A.Ö'nün hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen gece boşanma aşamasındaki eşinin evine geldiği sırada mahsur kaldığı asansörde uyuyakaldığı iddia edildi.