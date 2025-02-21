SON DAKİKA
İstanbul Boğazı’ndaki deniz çayırlarında müsilaja rastlanmadı haberi
Bursa ve Yalova’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Medipol Sağlık Grubu, trafik kazasında yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor haberi
Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak’ta kar yağışı etkili oluyor haberi
8. SUGİAD En İyiler Ödülleri, sahiplerini buldu haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı: haberi
Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi
Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak haberi
Çınarcık’ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi haberi
Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi
İstanbul Boğazı’ndaki deniz çayırlarında müsilaja rastlanmadı haberi
Bursa ve Yalova’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Medipol Sağlık Grubu, trafik kazasında yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor haberi
Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak’ta kar yağışı etkili oluyor haberi
8. SUGİAD En İyiler Ödülleri, sahiplerini buldu haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı: haberi
Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi
Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak haberi
Çınarcık’ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi haberi
Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi

Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi

- Kurtarılan kişinin hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin evine geldiği sırada mahsur kaldığı asansörde uyuyakaldığı iddia edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi

Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındaki asansörde mahsur kalan kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ile apartman görevlisinin çalışması sonucu A.Ö. kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.

A.Ö'nün hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen gece boşanma aşamasındaki eşinin evine geldiği sırada mahsur kaldığı asansörde uyuyakaldığı iddia edildi.

İlgili Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 09:15

Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi

Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 07:50

Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 07:00

Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi

İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 05:04

İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi

Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 03:20

Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi

BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 02:44

BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi

İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi Atasözleri farklı disiplinlerden sanat eserlerine dönüştürüldü haberi Atasözleri farklı disiplinlerden sanat eserlerine dönüştürüldü haberi