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Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
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Edirne’de asayiş haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı araç Medrese Alibey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de asayiş haberi

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı araç Medrese Alibey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra merdivenlere çıktı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü aracını bulunduğu yerden kurtarmak için polis ekiplerinden yardım istedi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

– Otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.H'nin kullandığı otomobil, Fatih Mahallesi'nde T.T. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücü T.T, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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