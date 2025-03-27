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Edirne’de “Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları” toplantısı düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.Trakya Birlik ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ayçiçeği sektöründe faaliyet gösteren paydaşların sorun ve talepleri görüşüldü.Tarım ve Orman Bakanlığı Bit...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de “Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları” toplantısı düzenlendi haberi

Edirne'de “Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları” toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Birlik ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ayçiçeği sektöründe faaliyet gösteren paydaşların sorun ve talepleri görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu başkanlığındaki toplantıda, sözleşmeli üretimin çiftçilere ve sektöre faydaları ile sözleşmeli üretime yönelik bakanlıkça sağlanan desteklerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sektördeki sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bakanlık yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, sektör ve kurum temsilcileriyle üreticiler katıldı.

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