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Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi
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Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
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Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden aile hekimi Sabri Duygu (62) için tören düzenlendi.

Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Duygu'dan haber alamayan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Duygu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Duygu için Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'nde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Duygu'nun ani ölümünün sağlık camiasını derinden üzdüğünü söyledi.

Duygu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Yıldırım, “18 yıl aynı Aile Sağlığı Merkezinde istikrarla çalışan, hastaları ve çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen değerli meslek büyüğümüzü kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun.” dedi.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Duygu'nun cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Törene Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek ve sağlık çalışanları katıldı.

Duygu
Edirne
Sağlık

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