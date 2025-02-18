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Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye ço...