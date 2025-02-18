Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangının söndürülmesi için çalışmaları sürüyor.
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Bursa’da “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı haberi
Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi