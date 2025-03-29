Edirne’de hem turizm hareketliliği hem de sınır kapılarından geçişler için tedbirler alındı haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, bayram tatili süresince turizm hareketliliğinin yaşanacağı kentte gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayram olduğu gibi Edirne'de hem turizm hem de sınır kapılarında geçiş hareketliliği beklediklerini söyledi.

Bu kapsamdaki tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Sezer, “Hudut kapılarımızdan Bulgaristan ve Yunanistan kapısından yoğun geçişlerin olmasını bekliyoruz. Çünkü geçen yıl bayram döneminde normal geçişlere göre yüzde 50 oranında araç ve yolcu giriş ve çıkışında artış olduğunu gözlemlemiştik. Yine şehirde de özellikle geçen yıl 200 bin kadar insanın çevre illerden bayram dolayısıyla ziyaret ettiğini görmüştük. Bu sene de bütün ekiplerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Gümrük kapılarında gerekli tedbirleri aldık inşallah bayramla ilgili bir aksaklık olmadan bu bayramı da ağız tadıyla geride bırakmayı düşünüyoruz.” diye konuştu.

Sezer, araçlarıyla yola çıkacaklardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Trafik kazalarını önlemek adına tüm ekiplerin görevde olacağını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

“Bakanlığımız trafikle ilgili olarak geçen yılki kaza ve ölümlü kaza sayılarını aşağıya düşürmek üzere yoğun bir tedbir programı ve genelge yayımladı. Bu genelgeleri harfiyen yerine getirmeye çalışacağız. Bunun dışında da tabii insanların dikkatini çekmek de lazım. Bir anlık dalgınlık birçok şeye mal oluyor. Bu manada tekrar dikkati olmalarını istirham ediyoruz. Sadece personel olarak değil, radarla hız denetimimiz, insansız hava araçlarıyla trafik denetimleri, ihlal denetimleri, emniyet kemeri, motosiklet denetimleri, alkol denetimleri ve şehirlerarası otobüslerde sivil kolluk personelleri görevlendirmek suretiyle yapılan denetimler bu süreci kazasız belasız atlatmayı temenni ediyoruz. Bayram tatili süresince ilimiz genelinde 386 ekip, 997 kolluk birimi trafikte, arkadaşlar görev alacaklar.”

Sezer, gümrük kapılarında da geçişlerde artış yaşanacağına dikkati çekti.

Son bir haftada Edirne'deki sınır kapılarından 295 bin yolcunun geçtiğini belirten Sezer, “Bayram süresince bunun daha artacağını düşünüyoruz. Çünkü geçen yıl aynı bayram döneminde 513 bin yolcu ile 125 bin araç ülkemize giriş ve çıkış yapmıştı.” dedi.