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Edirne’de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Ekipler vatandaşları aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriyor.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır ve Elmalı köylerinde halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Ekipler vatandaşları aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Trafik Eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne

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