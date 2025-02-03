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Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdür...