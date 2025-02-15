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Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi
TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi
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Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Avrupa Otoyolu'nda Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir ha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avrupa Otoyolu'nda Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yolun kenarına park ederek dorse ile çekiciyi ayırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

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