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Edirne’de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait 22 M 020 plakalı minibüsün şoförü H.B. ile 22 AED 77 plakalı motosikletin sürücüsü Ç.A....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı haberi

Edirne'de, motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait 22 M 020 plakalı minibüsün şoförü H.B. ile 22 AED 77 plakalı motosikletin sürücüsü Ç.A. arasında Atatürk Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşandı.

Motosikletinden inerek minibüse giren Ç.A. ile minibüs şoförü H.B. arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada H.B'nin bıçakla saldırdığı Ç.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan F.A. ve minibüs şoförü yaralandı.

Araç kamerasına yansıyan kavgada, yolcuların kavgayı ayırmak için çaba sarf ettiği görüldü.

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