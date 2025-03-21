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Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi
Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
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Edirne’de Nevruz Bayramı kutlandı haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, Nevruz duası ile başladı.Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Nevruz'un Türk milleti için bahar, yenili...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de Nevruz Bayramı kutlandı haberi

Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Balkan Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, Nevruz duası ile başladı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Nevruz'un Türk milleti için bahar, yenilik ve bayram anlamına geldiğini söyledi.

Nevruz'un aynı zamanda barış ve sevgi anlamına geldiğini belirten Hatipler, “Aslında bizim kültürümüzde insanın dostuyla birlikte olduğu her gün ve her an bayramdır. Bizler Nevruz olmasa da Trakya Üniversitesi mensupları olarak burada toplansak, o gün yine bizim için bayram günüdür. Ömrünüz su gibi olsun, Nevruz'unuz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Armağan Altay da Nevruz'un tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Hatipler ve rektör yardımcıları tarafından Nevruz ateşi yakıldı, akademisyenler ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.

Etkinlikte, çekiçle örste demir dövülmesinin ardından renkli yumurtalar tokuşturuldu.

Mehter takımının konser verdiği programda, halk oyunları ekibi ile Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu üyeleri de gösteri sundu.

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