HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi

Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri düzenlendi.İl Müdürlüğündeki konferans salonundaki etkinliğin ilk bölümünde Edirne, Kırk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi.

İl Müdürlüğündeki konferans salonundaki etkinliğin ilk bölümünde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan katılan öğretmenler model uçak yapımı konusunda bilgilendirildi.

Katılımcılar daha sonra kendilerine verilen malzemelerle eğitmenler eşliğinde planör yaptı.

Hazırladıkları planörleri Mimar Sinan Spor Salonu ve Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda uçuran öğretmenler uygulamalı deneyim kazandı.

Öğleden sonraki oturumda ise katılımcılara Model Uçak Hakemlik Eğitimi verildi.

Yapılan çalışmalarla hava modelciliği branşının Trakya'da bilinirliğinin artırılması ve okul sporlarına hava sporları branşının eklenip bu alanda sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

İlgili Haberler

Edirne’de “Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları” toplantısı düzenlendi haberi
Yerel
27 Mart 2025, 16:00

Edirne’de “Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları” toplantısı düzenlendi haberi

Sakarya’da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi haberi
Yerel
27 Mart 2025, 14:20

Sakarya’da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi haberi

GÜNCELLEME 5 – Uludağ’da otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası öldü haberi
Yerel
27 Mart 2025, 14:04

GÜNCELLEME 5 – Uludağ’da otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası öldü haberi

Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor haberi
Yerel
27 Mart 2025, 13:40

Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor haberi

Bursa’da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 13:34

Bursa’da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi

Kocaeli’de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 13:34

Kocaeli’de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı haberi

Bursa’da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü haberi Bursa’da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü haberi Bağımlılıktan ramazanın manevi atmosferiyle uzaklaşıyorlar haberi Bağımlılıktan ramazanın manevi atmosferiyle uzaklaşıyorlar haberi