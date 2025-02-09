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Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince pansiyonlarda yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik...