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Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu haberi
Bağcılar’da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kuzey Ege’de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı haberi
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Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince pansiyonlarda yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Edirne'de polis ekiplerince pansiyonlarda yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentteki pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimlere 20 personel katıldı.

Denetimlerde Irak, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada sınırı yasa dışı geçerken kullanılacağı değerlendirilen yağmurluk, çizme ve ip bulundu.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen

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